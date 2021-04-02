Bayburt İl Genel Meclisi Başkanlığı MHP’ye geçti.

Bayburt İl Genel Meclisi Başkanlığına Bülent Yardımcı seçildi.

2019 yılında yapılan seçimlerde İl Genel Meclis üyeliklerini 4-4 paylaşan AK Parti ve MHP ilk iki yılın AK Parti Başkanlığında geçirilmesi ve daha sonra başkanlığın MHP'ye geçmesi yönünde karar kılmıştı.

Meclisin Nisan ayı toplantısında alınan kararla İl Genel Meclisi Başkanlığı için seçime gidildi.

Yapılan oylamada oyların tamamını alan Bülent Yardımcı, mevcut başkan Süleyman Ağın’ın yerine başkanlığa seçildi. Başkan veilliklerine ise, Birol Keskinoğlu ile Hüseyin Efe seçildi.

Toplantıda konuşan Ağın, bugüne kadar birlik beraberlik içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak Bayburt için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Görev yaptığı 2 yıl boyunca bütün kararları oybirliğiyle aldıklarını belirten Ağın, “Kesinlikle nefsimizle hareket etmedik. Şehrimizin faydasına ne varsa oturup tartıştık 2 yıllık görevim boyunca burada herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden tamamladık. Bugünden sonra da meclis üyesi olarak görevime devam edeceğim.

Bizim Türkiye’de borçsuz parmakla gösterilecek bir Özel İdaremiz var. Bunun için de genel sekreterimize, genel sekreter yardımcılarına, şube müdürlerimize ve personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Bülent Beye yeni görevinde başarılar diliyorum“ dedi.

Başkanlığa seçilen Bülent Yardımcı da Ağın’a yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Yardımcı, ayrıca kendisini bu göreve layık gören Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ve yöneticilerine de teşekkür etti.