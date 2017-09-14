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Bayburt Demirözü Belediyesi Türkiye birincisi

Ankara’da düzenlenen Medeniyetimizi Yaşatan Dünyayla Yarışan Şehirler istişare ve değerlendirme toplantısında Demirözü Belediyesi Türkiye birincisi ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Bayburt Demirözü Belediyesi Türkiye birincisi
14 Eylül 2017 Perşembe 09:24

Türkiye geneli düzenlenen ve 881 Belediyenin proje sunumuyla gerçekleştirilen Belediyeler Arası Proje Yarışmasında “Kadınlarımız Yorulmasın Kaynaklarımız Kurumasın ” Projesiyle Demirözü Belediyesi Türkiye birincisi oldu.Birincilik ödülü Ankara’da düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkanı Selami Ersen’e verildi.

Belediye Başkanı proje hakkında şunları söyledi, “ Az bütçe , çok iş sloganıyla başladığımız çalışmamızda, prtojede belirlenen amaçlar gerçekleştirilmiş ve hedef kitleye ulaştırılmıştır.  Demirözü Belediyesi olarak özel teşebbüsün eksikliğini vatandaşa yaşatmak yerine , her türlü ihtiyaca cevap verebilmek için sosyal belediyecilik anlayışına yeni bir proje hazırladık. Bu projeyle az maliyet ile büyük kitlelere ulaşılabileceği görülmüş olup halka hizmet edip, proje yapmakta bütçenin önemli olmadığı gösterilmiştir “dedi

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