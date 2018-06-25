Bayburt’ta seçim sonuçları belli oldu.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oyu Bayburt’tan aldı.

Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yüksek oyu Bayburt'tan aldı. Erdoğan'ın Bayburt'taki oyu yüzde 81,92

Erdoğan, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre en yüksek oyu yüzde 81.92 ile Bayburt'tan aldı. Rize ve Gümüşhane yüzde 77 üzerinde oyla ile 2 ve 3.sırada. Onları Çankırı ve Aksaray izliyor.

Toplam sandık 285,katılım oranı % 86.22 ,seçmen 56.099,kullanılan oy 48.370 oldu.



