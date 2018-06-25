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Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları 2018

Bayburt’ta seçim sonuçları belli oldu.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oyu Bayburt’tan aldı.

Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları 2018
25 Haziran 2018 Pazartesi 11:22

Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  en yüksek oyu Bayburt'tan aldı. Erdoğan'ın Bayburt'taki oyu yüzde 81,92

Erdoğan, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre en yüksek oyu yüzde 81.92 ile Bayburt'tan aldı. Rize ve Gümüşhane yüzde 77 üzerinde oyla ile 2 ve 3.sırada. Onları Çankırı ve Aksaray izliyor.

Toplam sandık 285,katılım oranı % 86.22 ,seçmen 56.099,kullanılan oy 48.370 oldu.


 

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Etiketler; #Bayburt Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçları
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