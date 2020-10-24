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BAYBURT AK PARTİ MERKEZ İLÇE KONGRESİ YAPILDI

Bayburt AK Parti ,Bayburt Merkez İlçe 7. Olağan kongresini gerçekleştirdi.

BAYBURT AK PARTİ MERKEZ İLÇE KONGRESİ YAPILDI
24 Ekim 2020 Cumartesi 16:10

            Şair zihni Kültür merkezinde yapılan 7. Olağan kongrede Mevcut Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya tek adayla gidilen seçimde tekrar, Bayburt AK Parti Merkez İlçe Başkanlığına seçildi.

             Kongreye Bayburt AK Parti İl Başkanı ve teşkilatı,AK Parti Teşkilat Başkan yardımcısı,Rize Milletvekili Muhammet Avcı,Rize AK Parti İl Başkanı İshak Alim ,Gümüşhane AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse  ve Ak Partili kongre üyeleri ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Etiketler; #KONGRE #MERKEZ İLÇE #AK PARTİ #Bayburt
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