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Bayburt AK Gençlikten Bir Yılın Öyküsü.

24 Şubat 2021 Tarihinde, AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine getirilen Batuhan Tataroğlu ve yönetim kurulu üyeleri 365 günü içeren faaliyetlerinden oluşan bir video yayınladı.

Bayburt AK Gençlikten Bir Yılın Öyküsü.
27 Şubat 2022 Pazar 15:46

BAYBURTGÜNDEM- Göreve başlarken “hedefimiz ulaşılmadık tek bir genç kardeşimiz kalmayacak” diyen, Başkan Batuhan Tataroğlu ve ekibi bu minvalde çalışmalar yürüterek geçtiğimiz bir senedeki başlıca faaliyetlerini içeren video yayınlandı. Önümüzdeki süreçte aynı heyeca ve azimle daha fazla sahada olacaklarını dile getiren İl Gençlik Kollarının paylaştığı videoya aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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