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Bayburt'a 4 bin kişilik spor salonu müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı Olağan Kongresi için Bayburt'a geldiğinde en az 4 bin kişilik spor salonu sözü verdiğini anımsatarak, "Ben talimatı aldım ve hazırlıklarımızı yaptık. Biz hazırız, hemen ihalesine çıkıp başlayacağız." dedi.

Bayburt'a 4 bin kişilik spor salonu müjdesi
31 Aralık 2017 Pazar 16:48

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bayburt Valiliğini ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ve Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından karşılanan Bak ve Ağbal, şeref defterini imzaladı. Ağbal, Bak'a ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, kendisini memleketi Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
 

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