 ﻿
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
Çocuk Şenliği Düzenlendi…
0
Erdemir’e STK’lardan Destek
Erdemir’e STK’lardan Destek
0
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
Bayburt’a gelerek köylerine fidan diktiler.
0
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
1. ZEYTİN DALI ENGELLİLER SPOR OYUNLARI
0
Komedya Tam Not Aldı
Komedya Tam Not Aldı
0
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
Kaleardı Mahallesi Bir Park’a Daha Kavuşuyor
0
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
Ümraniye Derneği Çanakkale şehitliğinde..
0
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
Postmodern Din Deizm,Tartışıldı
0
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği
0
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
Aydıntepe'de Uçurtma Şenliği
0
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
Ebeler Hayat Kurtarırken Tükeniyor
0
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN KORE GAZİSİ KEMAL KALACOŞ’U ZİYARET ETTİ
0
banner399

Bayburt 24 Haziran 2018 Seçimlerinde Kaç Milletvekiliyle temsil edilecek?

YSK, TÜİK’in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2018 yılı sonuçlarına göre, seçim çevreleri ve her seçim bölgesinin çıkaracağı milletvekili sayıları nasıl olacak.

Bayburt 24 Haziran 2018 Seçimlerinde Kaç Milletvekiliyle temsil edilecek?
18 Nisan 2018 Çarşamba 19:48

Bayburt’un  Milletvekili sayısı Resmi Gazete'nin 27.07.2017 tarihinde yayınlanan kararı geçerli olacak mı.

Bayburt için Büyük olasılıkla ,Milletvekili sayısının  değişmeyeceği,iki Milletvekiliyle temsil edilmeye devam edecek gibi.

Edindiğimiz bilgilere göre Bayburt’un Milletvekili sayısı Nüfusa göre bir Milletvekiliyle temsil edilmesi gerekiyor, Fakat büyük olasılıkla yine iki milletvekiliyle temsil edilecek,çünkü kanun hükmünde kararnameyle iki Milletvekiliyle temsil edilmesi sağlanacak.

banner397
İlgili Galeriler
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Bayburtspor Halideedip spor maçı Vefa Karagümrük
Önceki Haber
Türkiye erken seçime gidiyor!
Sonraki Haber
Bayburtlu Facebook’ta coştu..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.