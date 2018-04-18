YSK, TÜİK’in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2018 yılı sonuçlarına göre, seçim çevreleri ve her seçim bölgesinin çıkaracağı milletvekili sayıları nasıl olacak.

Bayburt’un Milletvekili sayısı Resmi Gazete'nin 27.07.2017 tarihinde yayınlanan kararı geçerli olacak mı.

Bayburt için Büyük olasılıkla ,Milletvekili sayısının değişmeyeceği,iki Milletvekiliyle temsil edilmeye devam edecek gibi.

Edindiğimiz bilgilere göre Bayburt’un Milletvekili sayısı Nüfusa göre bir Milletvekiliyle temsil edilmesi gerekiyor, Fakat büyük olasılıkla yine iki milletvekiliyle temsil edilecek,çünkü kanun hükmünde kararnameyle iki Milletvekiliyle temsil edilmesi sağlanacak.