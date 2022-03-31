BAŞKAN GÜLER: TARIM KREDİ MARKETLERİNE MİLYONLAR ÖDENİYOR!

Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nin maddi açıdan zarar ettiğine dikkat çekerek:" İflasın eşiğine sürüklenen marketin yöneticilerine milyonlar ödeniyor."dedi.

BAYBURTGÜNDEM- Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nin maddi açıdan zarar ettiğine dikkat çekerek:" İflasın eşiğine sürüklenen marketin yöneticilerine milyonlar ödeniyor."dedi.



"HALKIN CEBİNDEN ÇIKIYOR"



Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri'nin Erdoğan'ın çiftliği gibi olduğunu belirten Başkan Güler;"AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kalite ve fiyat noktasında gayet uygun” dediği Tarım Kredi Birlik Tarım Ürünleri A.Ş’nin 2021 yılına yönelik denetimi tamamlandı. Bağımsız denetim şirketince gerçekleştirilen denetimler, şirketin üst düzey yöneticilerine ödenen ve bilançolara "fayda" olarak yansıtılan tutarı gösterdi.

Gelir gider raporu düzenlendi. Rapora göre, şirkette görev yapan üst düzey yöneticilere ücret, prim, sağlık sigortası ve ulaşım giderleri çerçevesinde 2021 yılında toplam 2 milyon 627 bin 968 TL ödendi.

2021 yılında yapılan 2,6 milyon TL’lik ödemeden yararlanan üst düzey yöneticilerin toplam sayısının ise 23 olduğu bildirildi. Tarım Kredi Birlik yöneticilerine 2021 yılında yapılan ödemelerin toplamı 2020 yılına göre yüzde 45 arttı. Şirketin 58 milyon 263 bin 61 TL zarar açıkladığı 2020 yılında yöneticilere 1 milyon 806 bin 519 TL ödendi. Bu verilerden de anlaşıldığı üzere Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri yöneticilerine fahiş tutarlar ödeniyor.

Devleti onlar yönetiyorlarmış gibi maaş alıyorlar. Bu ödenen tutar da halkın cebinden çıkıyor. Erdoğan'ın "ucuz olacağı için kuruluyor" dediği market amacından sapıyor. Fahiş fiyatlar el yakmaya devam ediyor. Erdoğan da market fiyatlarına çok uygun diyerek, iflasın eşiğine sürüklenen market yöneticilerine milyonlar vermeye devam ediyor"şeklinde konuştu.