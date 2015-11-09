Başbakan Davutoğlu, 'teşekkür' için Bayburt'a geliyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, teşekkür ziyareti için Bayburt'a gelecek.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, teşekkür ziyareti için Bayburt'a gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde yaptığı gibi Davutoğlu da AK Parti'nin en yüksek oy aldığı illere ziyaret gerçekleştirecek. Rize, Konya, Bayburt ve Kahramanmaraş'a gerçekleştirilecek ziyaretlerin tarihleri ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

AK Parti 1 Kasım seçimlerinin ardından bir yandan "Hükümet Programı", diğer yandan "Eylem Planı" hazırlıyor.

Başbakan Davutoğlu ise bugünden itibaren yoğun bir mesaiye odaklanacak. Davutoğlu, yarın partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) seçimlerden sonra ilk kez toplayacak. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde yaptığı gibi, AK Parti'nin en fazla oy aldığı illere ise "teşekkür ziyareti" gerçekleştirecek.



