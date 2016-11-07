BAŞBAKAN BAYBURT'TAN SESLENDİ

"MAHKEMEYE ÇAĞRILINCA KUZU KUZU GİDİP İFADE VERECEKSİN"

Bu ülkenin yıllardır hizmetsiz bıraktıkları şehirlerine yatırım için gönderilen paraları teröre aktardılar, devletin araçları ile hendekler açtılar. Mahkeme soruşturmaya, ifadeye çağırınca meydan okuyup 'gelmeyiz' dediler. Bu ülkenin her vatandaşı mahkeme çağrınca gidip ifade veriyor. Siz niye gitmiyorsunuz? Siz büyükbabanın evlatları mısınız?



* Türkiye hukuk devleti ve hukuk önünde herkes eşit, kimsenin geçiş hakkı yok. Çağrılınca kuzu kuzu gidip ifade vereceksin. Yoksa olanlardan sonra şikayet etmeyeceksin. Kanun neyse o herkes için yapılır. Sen ifade vermiyorsan mahkemenin dosyayı kapatacak hali yok. Gider ifadeni verirsin, beraat edersin ya da cezanı çekersin. Ak Parti iktidardayken kapatma davası açtılar. Biz 'Mahkemeyi tanımıyoruz' mu dedik. Gittik hakkımızı aradık, savunmamızı yaptık. Sonunda mahkeme de kararını verdi ve bizi haklı buldu. Hukuk gereğini yapar.

"MECLİS'E GİTMİYORUM DERSEN MİLLETE SAYGISIZLIK ETMİŞ OLURSUN"

* HDP'liler diyor ki Meclis'e gitmeyeceğiz. Zaten çok da geldikleri yok ya! Ara sıra geliyorlar. Millet vekilini seçip "git Meclis'e bizim işlerimizi takip et, ihtiyacımız olan kanunları çıkar " diyor. Siz milletten vekalet aldınız, şimdi bu vekaletin gereğini yapmayacaksınız. Tıpkı okulu kıran öğrenci gibi... Ben gitmiyorum dersen, millete saygısız etmiş olursunuz, siz milli iradeyi tanımazsanız, millet de sizi tanımaz. Onun için yol yakınken bu yanlıştan dönün. Gelin Meclis'e her şeyi söyleyin. Mesele konuşmak değil, fikrini ifade etmek değil. Mesele Meclis'i teröre kalkan olarak kullanmaktır.

* Şehirlere hendek kazmak, dağdakiler para yetiştirmek değil, millete hizmet etmek gerekir. İşinizi düzgün yapmazsanız, yanlış yapan olarak hesabını sonuna kadar verirsiniz. Türkiye bir hukuk devleti... Milletin dişinden tırnağından artırdığı vergileri toplayıp, silah için gönderenler elbetteki bunun karşılığını görecekler. Başka bir çaresi yok bu işin.

* Şimdi günümüzde anayasa değişikliği var. Bu konuda da daha güçlü bir Türkiye için gereken değişiklikleri yapacağız.