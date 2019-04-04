 ﻿
VALİLİKTEN SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI
Belediye Başkanı Memiş Son 5 Yılı Değerlendirdi
Kışlaya Kitap Desteği..
banner399

Arslan Gürer mazbatalarını aldı.

Demirözü Belediye Başkanlığı görevine seçilen Arslan Gürer mazbatasını aldı.

Arslan Gürer mazbatalarını aldı.
04 Nisan 2019 Perşembe 19:46

Bayburt Adliyesi’ne gelen Arslan Gürer burada seçim kurulundan kendileri için hazırlanan mazbatayı teslim aldı. 

Yeni seçilen başkan Gürer AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat da eşlik etti.  Adliye binası önünde değerlendirmelerde bulunan Polat, Belediye başkanlarının ilçe ve belde de bulunan tüm halka ayrım yapmadan hizmet edeceğini belirterek şunları kaydetti:  “Demirözü ilçesi ve Arpalı Beldesi’ne Belediye Başkanı olarak seçilen kardeşlerimizin mazbatasını aldık. Bugüne kadar Demirözü ve Arpalı’da bu kardeşlerimize destek veren bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da seçilene kadar partili olan belediye başkanının seçildikten sonra bütün halkın belediye başkanı olacağını ifade etmek istiyorum.”  Demirözü Belediye Başkanı Aslan Gürer de “Bu süreçte yanımızda olan il başkanımıza, milletvekilimize, ilçe teşkilatımıza ve Demirözülü hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrım yapmadan, şucu bucu demeden hep birlikte gönül gönüle vererek Demirözü ilçemizi yöneteceğimizin taahhüdünde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.  Arpalı Belediye Başkanı Polattimur da, “Beldemizin kıymetli vatandaşlarına bize teveccühünden ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah ayrım gözetmeden beldemize hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.  

İlgili Galeriler
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
101. Yıl Coşkusu ,Anadolu yakası kutlama gecesi.
101. Yıl Coşkusu ,Anadolu yakası kutlama gecesi.
Bayburt Derneği 101.Yıl Bayburt'un kurtuluş Gecesi.İstanbul Bağcılar
Bayburt Derneği 101.Yıl Bayburt'un kurtuluş Gecesi.İstanbul Bağcılar
Önceki Haber
Polattimur Mazbatasını aldı
Sonraki Haber
Arslan Gürer mazbatalarını aldı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.