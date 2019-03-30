Bayburt Demirözü İlçesi yeni Belediye Başkanı Arslan Gürer oldu.

31 mahalli idareler seçiminde Bayburt Demirözü İlçesi Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Arslan gürer kazandı.

ARSLAN GÜRER KİMDİR?

1986 yılında Demirözün'de dünyaya gelen Arslan Gürer, Erzincan Fatih Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümü'nü okuduktan sonra Bayburt Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Yerel Yönetimler Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. 2008 yılı AK Parti Demirözü Gençlik Kolları Başkanlığı görevinin ardından 2017 yılında AK Parti İlçe Başkanlığı yapan Gürer, evli ve üç çocuk babasıdır.



Arslan Gürer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti Bayburt Demirözü Belediye Başkan Adayı oldu.