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ANAP Genel Başkanı Çelebi’den Başkan Pekmezci’ye Ziyaret

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.

ANAP Genel Başkanı Çelebi’den Başkan Pekmezci’ye Ziyaret
02 Ağustos 2021 Pazartesi 13:01
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BAYBURTGÜNDEM- Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci, Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki heyeti Bayburt’ta ağırlamaktan memnun olduğunu dile getirdi.

               Beraberinde Anavatan Partisi Teşkilat Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı Muhammet Çiçekli, Genel Sekreter Ahmet Kabakçı, İstanbul İl Başkanı Mustafa Onur Aydın ve Abdullah Rezulzade ile birlikte ziyaret gerçekleştiren ANAP Genel Başkanı Çelebi ise, Başkan Pekmezci’ye misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

                Bayburt’un güncel konuları üzerine edilen sohbetin ardından sona eren ziyarette Başkan Pekmezci, ANAP Genel Başkanı Çelebi ve beraberindekilere ziyaret ansına Bayburt’un kültürel dokusunu yansıtan ve yöresel ürünlerinden oluşan hediye paketleri takdim etti. 


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