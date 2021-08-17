AKŞENERİN BAYBURT ZİYARETİNDE OLAY

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bayburt ziyareti sırasında sokakta tepkiyle karşılaştı. Heyetteki İYİ Partililerin vatandaşa karşılık vermesi üzerine arbede yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bayburt ziyareti gergin geçti. Akşener, tepkiyle karşılaşınca, İYİ Partililerle vatandaş arasında kavga çıktı. Akşener, Gümüşhane ziyaretindenden sonra Bayburt'a geçti. Kentte esnaf ziyareti yapıyordu.

Bu sırada dışarıdan bir kişi iddiaya göre İYİ Parti liderine "FETÖ'cü" diye seslendi. Buna alandaki İYİ Partililer karşılık gösterdi. Tartışma bir süre sonra büyüdü, yumruklar devreye girdi. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Daha sonra bir grup İYİ Partilileri yuhaladı.

Akşener, işyeri ziyareti gerçekleştirirken, dışarıdaki kalabalık arasında kısa süreli arbede yaşandı. Birkaç kişinin söylediği küfürlü sözler üzerine bir anda tansiyonun yükseldiği alanda üç kişi arasında yumruklaşmalar oldu. Emniyet mensupları olaya müdahale ederek, olay çıkaran kişileri alandan uzaklaştırdı.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener’e, Genel Başkan Yardımcı Koray Aydın, İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, İyi Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Bayburt eski Milletvekilleri Şaban Kardeş ve Karabey Kadri Karaoğlu, İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Zekayi Kaya, İyi Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ergül, işadamı Tamer Kayaalp ve partililer eşlik etti.