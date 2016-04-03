AKPARTİ’li Adaylar Pendik’te toplandı.

25 ve 26. Dönem AKPARTİ İstanbul 1.Bölge Milletvekilleri Pendik’te bir araya gelerek hasret giderdi.

Seçimler sonrası belirli aralıklarla bir araya gelen AKPARTİ İstanbul 1.Bölge Adayları Milletvekili Adayı Alim Erdemir’in ev sahipliğinde bu kez Pendik’te bir araya geldi. AKPARTİ İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü 225 ve 26.Dönem Milletvekili adaylarından Esma Ersin,Mustafa Demiral,Coşkun Koç,Mehmet Hüsrev,Mustafa Özmen,Erdal Yılmaz,Ayşe Kartal,Ayser Soy,Hacer Aktürk,Ramazan Bulum’un katıldığı toplantıda güncel meseleler değerlendirildi.AKPARTİ Pendik ilçe Başkanı Rüstem Kabil’inde katıldığı toplantıda İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, AKPARTİ’li adayların sıralarına bakmaksızın yoğun bir tempoda çalışarak AKPARTİ’nin İstanbul’da önemli başarılara imza atmasında önemli yerleri olduğunu belirterek bizleri bir araya getiren Alim Erdemir beye şükranlarımı sunuyorum dedi.Adayların toplantısına katılan AKPARTİ Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil ise gerek 7 Haziran seçimlerinde gerekse 1 Kasım seçimlerinde durmaksızın çalışma yapan değerli adaylarımızın çalışmaları teşkilatlarımızca hep takdir edildiğini belirterek programa katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Adayları Pendik’te ağırlayan 25 ve 26.Dönem Milletvekili adayı Alim Erdemir ise Aday arkadaşlarımızı Pendik’te ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek aslolan milletimize hizmet yolunda AKPARTİ emrinde çalışmaktır.Bu onuru ömrümüz boyunca yaşayacağız.Programa katılan aday arkadaşlarımıza ve basınımızın güzide temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum dedi.TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın telekonferans yöntemiyle katıldığı programa basın mensupları yoğun ilgi gösterdi.