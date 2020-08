AK Parti’nin kuruluşunun 19. Yıl dönümünde basın toplantısı düzenlendi.

AK Parti’nin kuruluşunun 19. Yıl dönümü dolayısıyla Bayburt İl Başkanlığında basın toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti’nin kuruluşunun 19. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Milletvekili Fetani Battal, “Aradan 19 yıl geçtikten sonra geri dönüp bakıyoruz ki, Türkiye’nin büyük değişimine dönüşümüne çok önemli katkılar sunmuş, Türkiye’nin ideallerine ve hedeflerine doğru dev adımlar atılmış.

Ve bu büyük değişimin içerisinde yer alan insanlarda bende oradaydım demenin şükrünü ve onun vicdanlarında oluşturdukları bir pozitif düşünceyi hissediyorlar” dedi.

AK Parti’nin kuruluşunun 19. Yıl dönümü dolayısıyla Bayburt İl Başkanlığı’nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İl Başkanı Hacı Ali Polat, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, Kadın Kulları Başkanı Esra Ertem Şipal ile Gençlik Kolları Başkanı Osman Durgut katıldı. Burada konuşan İl Başkanı Polat, AK Parti’nin kuruluşu aşamalarından bahsederek, “AK Partiyi bu millet kurdu. Hamurunu bu millet yoğurdu. Bu parti tamamen halkın beklentilerinden ortaya çıktı” dedi.

AK Parti’nin 19 yılının hizmetlerle dolu dolu geçtiğini zaman zaman önüne engeller çıkartılmaya çalışıldığını anlatan Polat, “19 yılın her anı her yılı bir sürü başarı ve sıkıntıyı barındıran bir süreç oldu. O günden bugüne kadar ülkemizde olsun Bayburt özelinde olsun hangi hizmetleri yaptığımızı sayacak durumda değiliz.

Zaten vatandaşlarımız bu hizmetleri hayatında görüyor. Her alandaki değişimleri hayatlarında görüyor. Türkiye’yi artık dışarıdan kimsenin yönetemeyeceği bir ülke haline getirdik. İçişlerimize kimsenin karışmasına müsaade etmeyeceğimiz bir ülke haline getirdik” dedi.

Türkiye’nin AK Parti hükümetiyle artık bölgede sesi çıkan ve söz söyleyen bir ülke konumuna yükseldiğini ifade eden Polat, “Bölgemizde cereyan eden hadiselerde pasif olma halinden aktif hale geldik. Artık Türkiye bölgesinde büyük bir aktör konumunda.

Recep Tayyip Erdoğan’ın gitmesi artık Amerika’da seçim malzemesi olarak kullanılmaya başlandı. Ben il başkanı olarak AK Parti teşkilatına emek veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Gönlünü lider olarak Recep Tayyip Erdoğan’a bağlamış ak partili kardeşlerimin siyaset yapacakları yer bu teşkilattır. Bu teşkilatla irtibatlarını koparmasınlar.

Siyaset üretmek isteyen hizmet üretmek isteyen arkadaşlarımızı bu parti çatısı altında buluşmaya, ittifaka davet ediyorum” diye konuştu.

Battal: “Şeref duyduğumuz bir sayfa oldu”

Milletvekili Fetani Battal da 19 yıldır AK Parti’de bulunmanın kendileri içini büyük bir şeref olduğunu dile getirdi.



Partinin zor zamanda, zor şartlarda kurulduğuna değinen Battal, “Büyük bir siyasi yürüyüş yapan AK Parti’nin içinde olmak, orada mücadeleye katkı sunmak bizim için her zaman şeref duyduğumuz bir sayfa oldu. Dolayısıyla Türkiye’nin büyük değişiminin arkasında bu harekete alın teriyle katkı sunan her ferdi kuruluşundan bu zamana kadar, bu teşkilatlar bünyesinde görev yapan her insanı bende oradaydım diyerek üyeliğini ibraz eden her vatandaşımızı onur duyduğumuz mücadeleye verdikleri katkıdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Zaman zaman yol ayrımına gelir hangi tarafa gideceğinizi şaşırırsınız.

Zaman zamanda ortalık çoraklaşır kupkuru bir dağda beklersiniz. İşte 2001 yılı toplum olarak tamda bunu derinden derine yaşadığımız bir yıldı. Tamda 19 yıl önce bugünlerde Türkiye’nin her tarafında siyaset anlayışı fikriyatı ideolojisi ne olursa olsun insanlar tek bir şeyi dile getirmeye başlamışlardı. ‘böyle gitmez, buna millet olarak müdahale etmeliyiz.

Ve erdemli bir çatı altında yeniden Türkiye’yi kalkındırmak ve adaletin mücadelesini vermeliyiz’ diye AK Parti kurulmadan Türkiye’nin her tarafında bu anlayış dalga dalga yayılmıştı.

Tamda bu zeminde AK Parti Recep Tayyip Erdoğan’ın genel başkanlığımda kuruldu” diye konuştu.

Konuşmasında AK Parti’nin 19 yıl boyunca yaşadığı zorluklara değinen Battal, şunları kaydetti: “O gün böyle bir siyasi anlayışla ortaya çıkan hareket aradan 19 yıl geçtikten sonra geri dönüp bakıyoruz ki, Türkiye’nin büyük değişimine dönüşümüne çok önemli katkılar sunmuş Türkiye’nin ideallerine ve hedeflerine doğru dev adımlar atılmış.

Ve bu büyük değişimin içerisinde yer alan insanlarda bende oradaydım demenin şükrünü ve onun vicdanlarında oluşturdukları bir pozitif düşünceyi hissediyorlar.”