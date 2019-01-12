Uzun süredir merakla beklenen AK Parti’nin Demirözü adayı açıklandı.

AK Parti Demirözü Belediye Başkanlığı için Arslan Gürer’i aday gösterdi. İki dönemdir belediye başkanlığı görevini sürdüren Selami Ersen ile mevcut ilçe başkanı Arslan Gürer arasındaki adaylık yarışında AK Parti Genel Merkezi Arslan Gürer’de karar kıldı. Belediye Başkan adayı Arslan Gürer, adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezimizin, Milletvekilimiz, İl ve İlçe teşkilatlarımızın yöneticilerinin teveccühüyle AK Parti Demirözü İlçe Belediye Başkan Adayı gösterilmiş bulunmaktayım, şahsıma bu görevi tebliğ eden kıymetli yöneticilerimize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte el ele gönül gönüle, hep beraber, kıymetli hemşehrimiz ile ortak yönetim anlayışı için gönülden dualarınızı beklerim” dedi.

Aydıntepe’de Fatih Eraslan

AK Parti Aydıntepe ilçesinde ise Fatih Eraslan’ı aday gösterdi. Geçmişte AK Parti Bayburt Gençlik Kolları Başkanlığı yapan ve sonrasında Bayburt Belediyesi’nde göreve başlayan Eraslan, 31 Mart 2019’da yapılacak seçimlerde partisinin Aydıntepe Belediye Başkanı adayı oldu.

Bugün aday tanıtım toplantısı var Öte yandan bugün saat 14:00’de Şair Zihni Kültür Merkezi’nde AK Parti Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek toplantıda adaylar tanıtılacak.