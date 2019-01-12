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AK Partinin Dömirözü adayı Arslan Gürer..

Uzun süredir merakla beklenen AK Parti’nin Demirözü adayı açıklandı.

AK Partinin Dömirözü adayı Arslan Gürer..
12 Ocak 2019 Cumartesi 12:19

AK Parti Demirözü Belediye Başkanlığı için Arslan Gürer’i aday gösterdi.  İki dönemdir belediye başkanlığı görevini sürdüren  Selami Ersen ile mevcut ilçe başkanı Arslan Gürer arasındaki adaylık yarışında AK Parti Genel Merkezi Arslan Gürer’de karar kıldı. Belediye Başkan adayı Arslan Gürer, adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezimizin, Milletvekilimiz, İl ve İlçe teşkilatlarımızın yöneticilerinin teveccühüyle AK Parti Demirözü İlçe Belediye Başkan Adayı gösterilmiş bulunmaktayım, şahsıma bu görevi tebliğ eden kıymetli yöneticilerimize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte el ele gönül gönüle, hep beraber, kıymetli hemşehrimiz ile ortak yönetim anlayışı için gönülden dualarınızı beklerim” dedi.

Aydıntepe’de Fatih Eraslan

AK Parti Aydıntepe ilçesinde ise Fatih Eraslan’ı aday gösterdi. Geçmişte AK Parti Bayburt Gençlik Kolları Başkanlığı yapan ve sonrasında Bayburt Belediyesi’nde göreve başlayan Eraslan, 31 Mart 2019’da yapılacak seçimlerde partisinin Aydıntepe Belediye Başkanı adayı oldu.

Bugün aday tanıtım toplantısı var Öte yandan bugün saat 14:00’de Şair Zihni Kültür Merkezi’nde AK Parti Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek toplantıda adaylar tanıtılacak. 

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AkSiyon - 1 hafta önce
Cennet Kerhanemi Meyhanemi" ve bu gibi daha cok Islama hakaret ve saldırılarda bulunan Fazıl Say,
Sayın Erdogan tarafından ziyaret edilmiş!!!
Nedeolsa Sayın Erdogan Kuranın güncellenmesinin dolaylı olarak talimat vermiştir.
Belliki Allah Kelamında eksiklikler
Görüyor kendisince.
Fazıl Saydan Kuranın güncellenmesi hakkında Fikir alışverişinde müzakere edilmiştir tahminen.
Rabbim iksininde ve arkasından gidenlerinde Hakkettiklerini versin.
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