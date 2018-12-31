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AK Parti Ümraniye Belediyesine Bayburtlu aday..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul Belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Ümraniye Belediye başkan adayı İsmet Yıldırım oldu. Peki İsmet Yıldırım kimdir? İşte Ak Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım'ın biyografisi.

AK Parti Ümraniye Belediyesine Bayburtlu aday..
31 Aralık 2018 Pazartesi 14:45

Ak Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde Ümraniye Belediye Başkan adayı olarak Bayburtlu Hemşerimiz  İsmet Yıldırım'ın ismini açıkladı.

Peki İsmet Yıldırım kimdir? 

1960 yılında Ümraniye’de doğan İsmet Yıldırım, Bayburt kütüğüne kayıtlı olup aslen Rizelidir. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olduktan sonra aile şirketinde müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri vermiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve İnşaat Müteahhitleri Komitesi Başkanlığı’nın yanı sıra bir çok vakıf ve dernekte yöneticilik yapmıştır. 1999 yılından bu yana Kiptaş Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Yabancı dili İngilizce olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

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