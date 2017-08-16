Ak Parti İl Başkanlığında görev değişimi

Bayburt’a kazandırılan tesisler ve yapımı devam eden belediye çalışmalarını mahalle muhtarlarıyla birlikte yerinde inceleyen ve projelerle ilgili muhtarlara bilgi veren Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt’un bütünüyle kentsel dönüşüme tabi olacağını ve en kısa zamanda konuyla ilgili Maliye Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanının Bayburt’a geleceğinin müjdesini verdi.