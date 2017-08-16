Ak Parti İl Başkanlığında görev değişimi

Edinilen bilgiye göre ay sonuna kadar da 25 il başkanının değiştirilmesi yönünde süreç başlatıldığı öğrenildi.
Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal görevinden ayrılıyor.
2015 yılından buyana AK Parti Bayburt İl Başkanı olarak görevini sürdüren Hakan Kobal, AK Parti’de Bayburt’a hizmet etmenin bir bayrak yarışı olduğunu ve bundan böyle bayrak yarışını başka bir arkadaşının sürdüreceğini ifade etti.
İl Başkanı Hakan Kobal’ın görevden ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
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