AK Parti Demirözü İlçe Kongresini yaptı..

AK Parti Demirözü İlçesinde 7. Olağan Kongre gerçekleşti.
AK Parti Demirözü İlçesinde 7. Olağan Kongre gerçekleşti.Mevcut Başkan Uğur Şeker Demirözü İlçe Başkanı olarak tekrar seçildi.
AK Parti Genel Merkezinin aldığı karar gereği tek listeyle seçime gidilmesi yönünde alınan karara reğmen, İki adayla seçime gidilmesi kabul edildi. Adaylar Çağlar Seyrek ve Uğur Şeker oldu.
Çağlar Seyrek tarafından divana sunulan teklifte,AK Parti tüzüğünün 46.4 maddesine aykırı olduğu ,bu nedenle adaylardan Çağlar Seyrek’in teklifi kabul edilmedi.
Tek adayla gidilen seçimde Mevcut Başkan Uğur Şekerle yönetim devam kararı aldı.