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AK PARTİ BAYBURT’TAN 28 ŞUBAT AÇIKLAMASI

AK Parti Bayburt İl Başkanlığı, 28 Şubat post modern darbesinin 25'inci yılında partililerle birlikte basın açıklaması yaptı.

AK PARTİ BAYBURT’TAN 28 ŞUBAT AÇIKLAMASI
28 Şubat 2022 Pazartesi 14:12

BAYBURTGÜNDEM-  AK Parti Bayburt Tanıtım Medya Başkanı Seyfullah Kaya, "25’inci yılını geride bırakan ve “post-modern” darbe olarak adlandırılan 28 Şubat süreci, milletimizin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbedir." dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 28 Şubat post modern darbeyle ilgili 81 il teşkilatında eş zamanlı ortak bildiri yayımladı.

AK Parti Bayburt Tanıtım Medya Başkanı Seyfullah Kaya parti binasında yaptığı basın açıklamasında, “Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat; bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir” dedi.

“BAŞÖRTÜLER AÇILMAYA ZORLANDI”
28 Şubat’ta sözde “irtica tehdidi” ile medyanın darbeci zihniyete ram olarak “Topyekün Savaş” manşetleri attığını, Ankara sokaklarında tankların yürütüldüğünü ve antidemokratik MGK kararlarının alındığını belirten Kaya, “Demokrasiye balans ayarı denilerek dönemin hükümeti istifaya zorlanmıştır. Bin yıl sürece” dedikleri 28 Şubat PostModern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. Getirilen kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir.” şeklinde konuşuldu.



“28 ŞUBAT ZİHNİYETİ NE YAZIK Kİ BAZI MAHFİLLERDE HALA DİRİLİĞİNİ KORUMAKTADIR”
Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel haklarının ellerinden alındığını hatırlatan Kaya, ” Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek “Yeşil sermaye” adı altında ötekileştirilmiştir. 28 Şubat darbesi, vesayetçi sistemin ilk tezahürü değildir; maalesef sonu da olmamıştır. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat’ın acılarını sağaltmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri; kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır.” dedi.

“MİLLİ İRADE’YE HER ZAMAN SAHİP ÇIKACAĞIZ”
Vesayetçi zihniyetle mücadelelerinin devam edeceğini belirten Tanıtım Medya Başkanı Seyfullah Kaya açıklamasından şu ifadelere yer verdi: “28 Şubat için “bin yıl sürecek” diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi; ancak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve Milli İrade’ye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesile ile ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.”

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