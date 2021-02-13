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AK Parti Bayburt Kadın Kolları İl Başkanlığına Elif Çil seçildi.

AK Parti Bayburt kongre takvimi Kadın Kolları ile devam etti.

AK Parti Bayburt Kadın Kolları İl Başkanlığına Elif Çil seçildi.
13 Şubat 2021 Cumartesi 12:50

           AK Parti Bayburt İl Başkanlığına Hacı Ali Polat’ın seçilmesinin ardından, Kadın Kolları kongresi de gerçekleşti. Kongreye tek aday olarak giren Elif Çil başkan seçildi. AK Parti Bayburt 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kongre, divan başkanlığının oluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

           AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ile AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'ın da katıldığı kongrede tek aday olan Elif Çil, AK Parti Bayburt Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

           Çil, Bayburt'ta çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayarak, kadınların dertleriyle dertlenip, sevinçlerine ortak olacaklarını ifade etti. Kongreye Milletvekilleri Ekinci ve Bakbak'ın yanı sıra  AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat ve partililer katıldı. 



 

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