AK Parti Bayburt İl Teşkilatı, STK'larla buluştu

AK Parti Bayburt İl Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ile iftarda buluştu.

BAYBURTGÜNDEM- AK Parti MKYK ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Gündoğdu’nun katıldığı iftar programı Bayburt Öğretmenevi’nde gerçekleşti.

Milletvekili Fetani Battal ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat’ın selamlama konuşmalarının ardından konuşan Gündoğdu, AK Parti döneminden bahsetti. Gündaoğdu, "AK Parti dönemi, her anlamda özgürlükler dönemidir" dedi. Türkiye’nin demokratikleşmesinin sözde kaldığını, bunun ancak AK Parti döneminde gerçekleştiğini belirten Gündoğdu, eğitim, çalışma hayatı, siyaset ve sağlıkta AK Parti döneminde kazanılan haklara değindi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin hem anayasada, hem uluslar arası hukuk kuralları ile teminat altında olduğunu fakat AK Parti öncesinde bunun uygulanmadığını söyleyen Gündoğdu, başörtüsü sorunun özgürlüğün merkezi olması gereken üniversitelerde dahi büyük sorun olduğunu ifade etti. Din eğitiminde de aynı sıkıntıların yaşandığını söyleyen Gündoğdu, AK Parti’nin attığı adımlar sonucunda bunların hepsinin çözüme ulaştığını belirtti. Çalışma hayatında eşi başörtülü olanlarının işten atılarak haklarının gasp edildiğini belirten Ahmet Gündoğdu, bir gün önce devletten takdirname alan bir bayanın 28 Şubat döneminde işinden atıldığını söyledi.

Siyasette benzer sorunların yaşandığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözünün meclisin de duvarında asılı olduğunu hatırlatan Gündoğdu, yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede Merve Kavakçı’nın milletvekili seçildiğinde mecliste sorun olduğunu belirtti. Gündoğdu, AK Parti döneminde böyle bir sorun kalmadığını dile getirdi. Sağlık alanındaki birçok sıkıntının AK Parti ile sona erdirildiğini aktaran Gündoğdu, 84 milyonun eşit bir şekilde sağlık hizmetine kavuşmasının da AK Parti döneminde gerçekleştiğini ifade etti. Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Gündoğdu, “15 Temmuz darbe girişimi farklı.

Öncesi ve sonrasına bakmak lazım. Önceden bütün darbeler apoletli postallı, derin devletin, CHP zihniyetinin ya öznesi, ya belirtili nesnesi olduğu bir darbe iken, 15 Temmuz’da ilk kez cami, cemaat, din, ezan, bayrak kavramları kullanan bir yapı eli ile bu girişim yapıldı. Terörist başı APO’nun paketlenip teslim edildiği gün, terörist başı FETÖ’nün İzmir’den tedavüle sokulması hiç de tesadüf değil. Her iki örgütle de büyük bir mücadele içine girildi.

Hem ülke içinde hem ülke dışında bataklıklar kurutuldu” dedi. AK Parti dönemindeki özgürlüklerin, kazanımların milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği destek ile elde edilen sessiz devrimler olduğunu bildiren Gündoğdu, bu kazanımların kurumsallaşması gerektiğinin altını çizdi. Gündoğdu’nun konuşmasının ardından toplantı soru-cevap şeklinde devam etti.





