AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Sn. Esra Ertem Şipal'in Basın Açıklaması

AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ertem Şipal: "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" Yazılı bir basın açıklaması yayınlayan AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ertem Şipal, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınına yönelik "Evde Kal Sağlıklı Kal" çağrısını yenileyerek bu süreçten sonra dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını belirtti.

Toplum olarak çok önemli ve hassas bir süreçten geçtiklerini belirten AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ertem Şipal, önce kendi sağlığın, sonra ailenin ve tüm toplumun sağlığı için “Evde Kal Sağlıklı Kal" dediklerini söyledi.

Yerelde Bayburt’un genelde Türkiye'nin, küresel bir salgın ve sorun olan korona virüse karşı yerinde ve erken tedbirlerle bu süreci titizlikle yönettiğini ve yönetmeye devam ettiğini dile getiren Başkan Şipal şunları söyledi: "Hükümetimiz çok önceden aldığı önlemler ile bu krize karşı hazırlıklı olduğumuzu gösterdi. Devletimizin aldığı önlemler çok kıymetli, bundan sonrası bize kalıyor. Bu bilincin Bayburt’ta da yaygınlaşması için AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları olarak tüm uyarılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu noktada tüm Bayburt halkının duyarlı olması gerekiyor. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, en başından bu yana ifade ettiğimiz hassas nokta, evde kal çağrısının çok hayati olduğudur.”

Salgının yayılmaması için bu süreçte sabırlı olmak, titiz davranmak ve büyük direnç göstermek zorunda olunduğunu; dünyada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı dile getiren Şipal sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin de ifade ettikleri gibi, yaşadığımız korona virüs salgınının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor. Bu yeni dönemde tüm dünyada bizim 17 yıldır dilimizden düşürmediğimiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi' ilkesi her ülkede yönetim sisteminin merkezine yerleşecektir. Önümüzdeki bu yeni süreçte siyasi ve ekonomik olarak çok daha güçlü bir konuma ulaşma imkanına sahibiz. Bunun için halihazırda yaşadığımız dönemi en kısa sürede ve en az hasarla geride bırakmamız gerekiyor.”

Yaşadığımız bu süreçte gecesini gündüzüne katıp, mesai kavramı gözetmeden, büyük bir özveri ile görev yapan tüm sağlık çalışanlarının milletin gönlünde ayrı bir yer edindiğini belirten AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Şipal sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler evlerimizde güvenle kalmaya çalışırken, onlar ailelerinden, sevdiklerinden ayrı, bizlerin sağlığı için hiç olmadığı kadar özveri ile, hayatlarını belki de riske atarak sürekli çalışıyorlar. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca başta olmak üzere doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık teknikerlerimiz ve bütün hastane personelimiz için ne desek ne yapsak azdır. Hakları ödenmez, her birine tek tek tüm Bayburtlu kadınlar adına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve yakın takibi, tüm bakanlarımızın etkin ve aktif tutumu, milletçe sergilenen dayanışma ve sağlık çalışanlarının özverisi sayesinde ülkemiz süreci kontrol altına almıştır. Cenab-ı Allah'ın izniyle bu sancılı süreci hiçbir sıkıntı yaşamadan atlatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."