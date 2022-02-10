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AK Parti Bayburt Gençlik Kollarından Gençlere Ücretsiz Kurslar

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı bir projeyi daha hayata geçirerek gençleri ücretsiz kurslarla buluşturuyor. Gençlerin ilgi duydukları alanlara yönelik olarak; Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa ücretsiz kursları gençlerin hizmetine sunuyor.

10 Şubat 2022 Perşembe 10:37

BAYBURTGÜNDEM- İngilizce, Arapça, Yüzme, Okçuluk, Dart, Bowling, Atletizm, Hat Sanatı, Resim, Bağlama, Gitar, Diksiyon, Karate ve Bilgisayar gibi alanlarda açılan kurslar hem Bayburtlu hem de üniversiteli gençlerin hizmetine açılmış durumda. Konuyla alakalı açıklama yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu şunları kaydetti;

“Genç kardeşlerimizin Bayburt’ta hem sosyal hem de sportif alanlarda kendini geliştirebilmeleri ve ilgi duydukları alanlara yönelebilmeleri maksadıyla bu kursları açmış bulunmaktayız. Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle görüşerek bu süreci başlattık ve sosyal medya hesaplarımızdan genç kardeşlerimizin bilgisine sunduk.

Başvuru aşaması devam ediyor şu ana kadar yaklaşık 1200 genç kardeşimiz çeşitli kurslara başvurarak bizimle iletişime geçti. İnşallah tüm kardeşlerimizin faydalanmasını sağlayacağız. Biz gençlere vermiş olduğu değerden ötürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyor, tüm genç kardeşlerimizi bu imkanlarla buluşmaya davet ediyorum” dedi.

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