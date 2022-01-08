AK PARTİ BAYBURT GENÇLİK KOLLARINDAN BÜYÜK BAŞARI

Türkiye geneli yaklaşık 1 buçuk milyon genç üyesi bulunan AK Parti, “imza bir genç” programıyla 2023 seçimlerine giden süreçte daha güçlü bir gençlik yapılanması ile girmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu, şunları kaydetti: “Bizler gençlik olarak tarihin akışı içerisinde üzerimize yüklenmiş derin bir sorumluluğun muhataplarıyız. Geriye dönüp baktığımızda her daim ecdadımızla övüneceğimiz hadiseler vardır. Bugün bizlere düşen de, bizden sonra gelecek olan nesillerin gurur duyacakları işlere imza atmak olacaktır.

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün ülkenin istikbali ve geleceği için çok mukaddes bir mücadele veriyor. Biz gençler olarak önce onu, onun mücadelesini anlamak ve üzerimize düşen sorumlulukla gayret etmek durumundayız. Gençlerin her daim siyasette yer alması gerekiyor.

Genç fikirlerin siyasette sorumluluk alarak “ben de varım” demeleri gerekiyor. Bu minvalde önceliğimiz genç kardeşlerimizi siyasete kazandırarak, siyasetin gençlerin etkin olduğu bir mecra haline gelmesi. AK Parti bu bakımdan oldukça zengin ve güçlü bir partidir. Diğer partilerin toplam üyesi kadar, sadece genç üyesi olan AK Parti’dir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere verdiği önem “Biz gençleri yedek kulübesinde değil ilk 11’de görmek istiyoruz”. diyerek gençlere olan inancını da her fırsatta deklare ediyor.

Biz de Bayburt AK Gençlik olarak, liderimizin yanında, onun öncülüğünde ülkemiz ve şehrimiz için çaba göstermekle mükellefiz. Rabbim bizlere her daim gurur duyacağımız işlere vesile olarak, güzel hikâyeler biriktirmeyi nasip etsin inşallah. Bu vesileyle bizlere her daim destek vererek Bayburt’u, Bayburt gençliğini önemseyen başta Genel Başkanımız Eyyüp Kadir İnan olmak üzere, teşkilat başkanımız Yusuf İbiş’e ve koordinatörümüz Mehmet Ceran’a teşekkür ediyor, aramıza yeni katılarak bizlere güç veren yeni genç üyelerimize hoşgeldiniz diyorum ve tüm genç kardeşlerimizi AK gençliğe davet ediyorum.” dedi.