AK Parti Bayburt 7.olağan il Kongresi gerçekleşti.

AK Parti Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi istiyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim." diyerek bir müjde sinyali verdi.

Kapalı spor salonunda gerçekleşen AK Parti İl konresinde ,AK Parti Genel Başkan yardımcısı Numan Kurtulmuş Partilelere seslendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ,salonda hazır bulunan protokolü tanıttı.

Cumhurbaşkanı konuşmasında:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:"Sevgili Bayburtlu, Giresunlu, Niğdeli, Zonguldaklı kardeşlerim, AK Parti il teşkilatlarımızın değerli insanları, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri hasret ile, muhabbet ile selamlıyorum. Görev alacak arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarına dikkat ederek kongrelerimizi gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz. Ülkemize milletimize hizmet heyecanımızı yenileyen kongrelerimizi şölene çeviren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bizim davamızın mayası, ülkemize, milletimize hizmet etme aşkı ile yoğrulmuştur.Hiçbir sıfat, hiçbir görev, hiçbir konum davamıza yaptığımız katkının verdiği manevi huzurdan büyük değildir, olamaz. Partimizin tüm kademelerinde gerek vazifelerine devam eden, gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimizden azimli ve verimli çalışmalar bekliyoruz.

"HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ"

Hırsları, karanlık hesapları, kendi ülkelerinin felaketini isteyecek kadar gözü kararanlara ne desek boş. Ama vaktimiz ve enerjimizin tamamını kullanarak herkese olduğu gibi bunlara da hedeflerimizi, yaptıklarımı ve yapacaklarımızı anlatacağız. İçlerinden birine bile bu hakikati gösterebilirsek ülkemize büyük bir iyilik yapmış oluruz. Basın ve sosyal medya mecraları gönül faaliyetlerimizi duyurduğumuz yerlerdir. Yapmamız gereken kapıları çalmak, dertlerini dinlemek, yardımcı olabilecek durumlarda gerekli irtibatı sağlamak, gönüllerine girebilmektir. Kimseyi ötekileştirmeden, insanları mezhebi, meşrebine göre ayırmadan kucaklayacağız. Kardeşi, kardeşe kırdırmak isteyenlere inat vatandaşlarımızın tamamını Türkiye paydasında birleştiren bir parti olduk. Gece gündüz demeden ter döktük, mücadele ettik.Girdiğimiz 15 seçimin tamamından alnımızın akı ile çıktık. Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların kat be kat fazlasını 18 katta kazandırmış olmak ile iftihar ediyoruz. Spordan, sosyal devlet uygulamalarına kadar ülkemize çağ atlattığımız için gurur duyuyoruz. Sınırımızın güvenliğinden, terörle mücadeleye, izlediğimiz onurlu siyaset ile ülkemizin itibarını artırdığımız için gururluyuz.