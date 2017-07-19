Ağbal Yeni Kabinede Devam..

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından yeni kabineyi açıkladı. 15 bakan aynı görevde kaldı, 6 yeni bakan kabineye girdi, 5 bakan yer değiştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere saat 12.00'de Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Başbakan Binali Yıldırım, görüşmenin ardından kabine değişikliğini açıklamak üzere şu dakikalarda kameraların karşısına geçti. Başbakan Yıldırım, "15 bakanımız aynı görevini sürdürmeye devam edecek. 5 yeni arkadaşımız önce görev yapan arkadaşlardan görevi devralacak, bayrağı devralacak. 6 Bakanlar Kurulu üyemizin görev değişikliğiyle yine kabinede görevlerini sürdürecekler" dedi.

Başbakan Yıldırım, kabulün tamamlanmasının ardından Beştepe'de basın açıklaması yaptı.

İşte Yeni Bakanlar Kurulu:

Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı: Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı: Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı: Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı: Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı: Abdulhamit Gül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı: Ömer Çelik

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Jülide Sarıeroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Bülent Tüfekçi

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı: Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı: Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı: Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı: İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı: Nuretin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Ahmet Demircan

Ulaştırma Bakanı: Ahmet Arslan

BU BİR BAYRAK YARIŞIDIR

Başbakan Yıldırım: "Görev yapanlar, bugün Bakanlar Kurulunda yeni göreve başlayacakların hepsi birbirinden üstün, kapasiteli, meziyetlere sahip arkadaşlar. O bakımdan ne görevi bırakan ne de görevi alanın birbirine üstünlüğü söz konusu değildir. Bu bir bayrak yarışıdır, bir kan değişimidir.

Görev dağılımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Özellikle başbakan yardımcılarının görev dağılımıyla hangi kurumlardan hangi başbakan yardımcılarının, kimin sorumlu olacağı konusu gün içerisinde daha sonra ilan edilecektir." dedi.

KABİNEYE YENİ GİRENLER



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan.

KABİNEDEKİ GÖREVLERİ DEĞİŞENLER

Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ Başbakan Yardımcısı, Sağlık Bakanı olan Recep Akdağ Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma olan Fikri Işık Başbakan Yardımcısı, Başbakan Yardımcısı olan Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı, Başbakan Yardımcısı olan Numan Kurtulmuş Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

KABİNEDEN AYRILANLAR



Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik.