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1.Bölge Adayı Erdemir’e STK’lardan Destek

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi öncesi çalışmalarını yürüten AKParti 1.Bölge Milletvekili Aday Adayı Alim Erdemir’e STK’lardan büyük destek geldi.2 Federasyon 6 İl, 7 İlçe ve 18 Köy Derneğinden oluşan Sivil Toplum Kuruluşu Marmara Bölgesi Bayburt Derneğinde bir araya gelerek Erdemir’in adaylığını desteklediklerini duyurdular.

1.Bölge Adayı Erdemir’e STK’lardan Destek
10 Mayıs 2018 Perşembe 12:15

               İstanbul’da yapılan teşkilat temayülü sonrası saha çalışmalarını hızlandıran AKPARTİ İstabul 1.Bölge  25 ve 26.Dönem Milletvekili Adayı ve 27.Dönem Milletvekili Aday Adayı olan Alim Erdemir çeşitli il,ilçe ve Köy Dernek Başkan ve yönetimleriyle bir araya geldi.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Pendik binasında gerçekleşen toplantıda bölgenin önemli nüfus sayısına sahip dernek yöneticileri Erdemir ile ilgi destek beyanlarını dile getirdiler.Toplantıya ev sahipliği yapan Marmara Bölgesi Bayburt Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül, Bir Bayburt’lu hemşehrimiz olan Alim Erdemir siyasi ve sosyal kişiliğiyle hemşehrilerimiz tarafından sevilen bir kardeşimizdir.

             Kendileriyle sürekli diyalog içinde olduklarını İstanbul’da 150 binden fazla Bayurtlu olduğunu dolayısıyla en az bir milletvekilliğiyle ilimizin temsil edilmesi gerektiğini, Alim Erdemir kardeşlimizin de iki adaylık çalışmasında gösterdiği performansla bu niteliğe sahip olduğunu ve her zaman yanında olacağını söyledi.Söz alan diğer konuşmacı Tüm Nevşehirliler Federasyon Başkanı Mustafa Şen ise; Alim Erdemir kardeşimiz gerek Belediye gerekse TBMM çatısı altındaki çalışmalarında kolaylıkla ulaşabildikleri biri olduğunu kendisine desteklerinin tam olduğunu söyledi.Pendik Çankırılılar Dernek Başkanı Engin Yıldırım ise; Biz Alim kardeşimizi içimizden biri olarak gördük.

               Seçim bittiğinde kendisini unutturan değil, sonrasında her etkinlikliğimize katılan biri olarak gördük.Samimi ve içten davranışları ona desteğimizin en büyük nedenidir dedi. Ümraniye Bayburt İl Dernek Başkanı Sadettin Sağlam; genç bir siyasetçi olarak tanıdığımız Alim Erdemir saha çalışma performansı ve hemşehrileriyle geliştiridiği sosyal diyaloğu takdire şayandır.Biz her zaman arkasındayız ve destekliyoruz diyerek kendisine başarılar dilediğini ifade etti.Toplantıya Katılan Kaynarca Kızılay Derneği Başkanı Eşref Şeneroğlu ise uzun yıllardır tanıdığımız ve siyasi arenaya genç yüz olarak gördüğümüz Alim Erdemir kardeşimiz TBMM Çatısı altıdan STK’ların temsilcisi bir milletvekili olarak görmeği arzuladıklarını, toplumun herkesimince saygınlığı yakalamış olan Erdemir’e bu sefer bu fırsatın verilmesi gerektiğini ifade etti.Diğer dernek başkanı ve yöneticilerinin söz aldığı toplantıda konuşan Alim Erdemir; Şahsı için belirtilen olumlu görüşlerin kendisi ve partisi adına çok sevindirici olduğunu, bu toplantıya ev sahipliği yapan başta Marmara Bölgesi Bayburtlular Derneği olmak üzere diğer değerli STK temsilcilerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum.Bu ülke sürekli ayaklarına prangalar vurulmaya çalışılan bölgesinin en güçlü ülkesi.Bir taraftan dış güçler diğer taraftan FETÖ ve PKK gibi hain örgütler tarafından bu gücümüz zayyıflatılmaya çalışıldı.

                 Gerek 17-25 Aralık süreci gerekse 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü bu neviden yapılmış alçakça kalkışmalardı.Ancak Liderimiz,Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur duruşu,halkımızın ferasetiyle bu palanlar çmkertilmiş,hain emelli örgütler ber taraf edilmiş ve edilmeye devam edilmektedir..Bize düşen milletimizin birliği ve bütünlüğü için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak ve önümüzdeki 24 Haziran seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanı seçtirmektir.Biz milletimize güveniyoruz.

Çünkü bir AKPARTİ iktidarları olarak daima milletin yanında yer aldık dedi. Toplantı katılımcı dernek yönetcilerinin destek bildirisine attıkları imza sonrası çekilen fotoğrafla sona erdi.

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