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Vatandaşlarımız Diyabetle alakalı bilgilendirildi.

“Türkiye Diyabet Önleme Kontrol Programı” kapsamında ve “14 Kasım 2018 Dünya Diyabet Günü” olması münasebetiyle satant açtı.

Vatandaşlarımız Diyabetle alakalı bilgilendirildi.
15 Kasım 2018 Perşembe 11:51

“Türkiye Diyabet Önleme Kontrol Programı” kapsamında ve  “14 Kasım 2018 Dünya Diyabet Günü” olması münasebetiyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen diyabetin önlenmesi ve kontrolü amacıyla “Diyabet ve Aile’’ teması vurgu yapılarak halkı bilgilendirme – bilinçlendirme farkındalık oluşturmak amacıyla 13 Kasım 2018 tarihinde ilimiz merkezinde bulunan Şehit Nusret parkı önünde sağlıklı yaşam aracı üzerinde Müdürlüğümüz sağlık personelleri tarafından “Diyabet nedir, Tip 2 Diyabet, Diyabet ve Beslenme, Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite” konularında stant açılmış olup ücretsiz olarak 95 vatandaşın tansiyon ve şeker ölçümü yapılarak konu hakkında bilgilendirilerek 1250 adet broşür dağıtılmıştır. Ayrıca Bayburt İl Sağlık Müdürü Dr. İlker HANCİ standımızı ziyaret ederek vatandaşlarımızla “Diyabet ve Aile” konusunda sohbet ederek önerilerde bulunmuştur.

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