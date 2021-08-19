TÜRKİYEDE VAKALARIN EN FAZLA ARTTIĞI İKİNCİ İL BAYBURT OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Son bir haftada vaka sayısı en çok artan birinci il Batman ikinci Bayburt oldu.

Vaka sayısı en çok artan iller sıralamasında,Batmandan sonra Bayburt ikinci oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Batman, Bayburt, Aksaray, Gümüşhane ve Ardahan. Aşı ile bağışıklık kazanana kadar tedbirlere tam uyum şart. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmaz." dedi.

Vaka sayılarının artışa geçtiği ülkelerden biri olan Türkiye'de yeni tedbirlerin alınması gündeme gelirken, artan vefat sayıları da bazı kısıtlamaların gelebilme olasılığını yükseltiyor.

HAFTALIK VAKA SAYISI

Tüm bunların gölgesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7-13 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.