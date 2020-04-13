Toplum Sağlığı İçin Kullanılmış Maske ve Eldivenleri Gelişigüzel Atmayalım

Korona virüs ile mücadele kapsamında tedbirlerini sürdüren Bayburt Belediyesi’nden vatandaşlara kullanılmış maske ve eldivenlerle ilgili uyarı geldi.

Uzmanların kullanılmış maske ve eldivenlerin gelişigüzel sokağa atılmasının toplum sağlığı için tehlike oluşturduğu konusundaki uyarılarını vatandaşların dikkate alması gerektiğini ifade eden Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci açıklamalarda bulunarak şunları ifade etti.

“Bayburt Belediyesi olarak korona virüs salgını başladığı andan itibaren önlem ve tedbirlerimizi titizlikle uygulamaya devam ediyoruz. Ancak bu salgının önüne sadece bizlerin alacağı tedbirlerle geçilemez. Vatandaşlarımızın da dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bunlardan en önemlisi devletimizin yaptığı evde kal çağrılarına uymaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları. Ayrıca dışarı çıktıklarında sosyal mesafelerini korumaları ve kapalı alanlara maske ve eldiven takmadan girmemeleri gerekiyor.

Özellikle burada kullanılmış maske ve eldivenlerin bertarafına dikkat çekmek istiyorum. Bu ince ayrıntıyı gözden kaçırmamamız gerekiyor. Bilindiği üzere kovid-19 salgını ortaya çıktığı günden bu tarafa kullanımı oldukça artan maske ve eldivenlerin kullanıldıktan sonra gelişigüzel bir şekilde atılması toplum sağılığı açısından büyük tehlike oluşturuyor. Çünkü ortalıkta bırakılan kullanılmış maske ve eldivenler virüs taşıyor ve temas halinde bulaşabiliyor. Vatandaşlarımızdan ricamız lütfen kullanılmış maske ve eldivenleri gelişigüzel sokağa atmayalım. Atarken yanlarından içe doğru kapayıp bir poşetin içine koyarak öyle atalım.