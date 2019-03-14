Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Vali Ali Hamza Pehlivan ile birlikte 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi’ne kazandırılan 7 ambulansın hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Eski Hastane Caddesi İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen törende İl Sağlık Müdürü İlker Hancı’dan bilgiler alan Başkan Ağbal, Vali Pehlivan ile birlikte tam donanımlı ambulansları inceledi.

Başkan Ağbal burada yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir birçok alanda uluslararası başarı hikayesi olarak ortaya çıktığını belirterek, "Hatta öyle ki bugün Türkiye'deki bu başarı hikayesi sağlıkta artık bir ihraç haline dönüşmüştür. Biz bugün Türkiye olarak birçok ülkeye sağlık alanında, sağlıkta dönüşüm alanında danışmanlık yapıyoruz, yön gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında bugün hizmete alınan ambulanslarla vatandaşlara bu alanda sunulan hizmetlerin daha da artacağını belirten Ağbal, "Sağlık alanında olağan üstü bir performans ve başarıyı bu süreçte ortaya koyduk. 2002 yılından sonra başlatmış olduğumuz Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastanelerin birleştirilmesi, kaynakların sağlık alanına seferber edilmesi sayesinde bugün sağlık alanında Türkiye sadece kendi ölçeğinde değil, sadece bölge ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde bu dönemde en önemli başarıları yakalayan ülkelerden bir tanesi olmuştur" dedi.

Ağbal, bu başarıların ortalama yaşam süresinden hastanelerdeki hastaların yatma süresine birçok alanda kendini gösterdiğine dikkat çekerek, "Birçok alanda uluslararası göstergelerde Türkiye bir başarı hikayesi olarak ortaya çıkmıştır. Hatta öyle ki bugün Türkiye'deki bu başarı hikayesi sağlıkta artık bir ihraç haline dönüşmüştür. Biz bugün Türkiye olarak birçok ülkeye sağlık alanında, sağlıkta dönüşüm alanında danışmanlık yapıyoruz, yön gösteriyoruz. Bugün Türkiye'nin birçok vilayetinde hizmete geçirmeye başladığımız Şehir Hastaneleri'nden tutun, nitelikli yataklara sahip devlet hastanelerine, araştırma-eğitim hastanelerine bütün tıbbı cihazları son teknolojiyle donatılmış hastanelerimize kadar gerçekten sağlık alanında millet olarak iftihar ediyoruz. Zaman zaman Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye ziyaretlerinde hastanelere geldiklerinde karşılaştıkları hizmet ve konforu görünce Avrupa'da yaşadıkları imkânsızlıkları, geri kalmışlığını da anlatıyorlar, bu sevindirici bir şey " diye konuştu.

Ağbal, bu hizmetlerin devam edeceğini ifade ederek, Bayburt İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’nce hizmete alınan tam donanımlı 7 ambulansın da tüm Bayburt halkına hayırlı olmasını diledi.

İl Ambulans Servisi Komuta ve Kontrol Merkezi araç parkına kazandırılan 7 ambulansın Bayburt için hayırlı olmasını temenni eden Vali Ali Hamza Pehlivan ise “Pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanlığımız, ilgili Bakanlıklarımız ve sayın Bakanım sizlerin destekleriyle ilimizde pek çok yatırım hayata geçti ve geçmeye devam ediyor. Yatırımlarımız bir yandan önünde bulunduğumuz İl Sağlık Müdürlüğü yeni Hizmet binası gibi kamu hizmet binalarımızın yenilenmesi şeklinde bir yandan da araç, gereç, teçhizat hizmetleri alanında hayata geçiyor. Bu vesileyle bir kez daha ilimiz adına teşekkürlerimi ifade ederken, yeni araçların sağlık birimlerimize ve İlimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor sizlere de teşriflerinizden ötürü teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Törende İl Sağlık Müdürü İlker Hancı’nın araçların özellikleri ve 112 hizmetleri hakkında bilgiler vermesinin ardından kurdele kesimi ile 7 yeni ambulans hizmete alındı.