TESPİH PAZARI İLGİ GÖRÜYOR
TESPİH PAZARI İLGİ GÖRÜYOR
0
Saraçoğlu Sağlıklı yaşamanın sırlarını anlattı
Saraçoğlu Sağlıklı yaşamanın sırlarını anlattı
0
SAĞLIK İÇİN HAREKET ET
SAĞLIK İÇİN HAREKET ET
0
ÖĞRENCİLER YARARINA DÜZENLENEN KERMESE KATILDI
ÖĞRENCİLER YARARINA DÜZENLENEN KERMESE KATILDI
0

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI KUTLANIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI KUTLANIYOR
17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:02

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan “Sosyal Güvenlik Haftası” dolayısıyla SGK İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu ve kurum çalışanları Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

Vali İsmail Ustaoğlu, “Sosyal Güvenlik Haftası” kapsamında SGK tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında SGK İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu’ndan bilgi alarak çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette SGK İl Müdür Yardımcısı Atilla Şirin ve birim amirleri de hazır bulundu.​

banner358
İlgili Galeriler
Asb.Çvş Hüseyin Işık Şırnakta Şehit oldu..
Asb.Çvş Hüseyin Işık Şırnakta Şehit oldu..
"ŞEHİRLER VE KALELER" MAİL ART SERGİSİ BAKSI MÜZESİNDE
"ŞEHİRLER VE KALELER" MAİL ART SERGİSİ BAKSI MÜZESİNDE
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Bir Annenin Feryadı" Filminin Galası Yapıldı
Başbakan Bayburt Mitingi
Başbakan Bayburt Mitingi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.