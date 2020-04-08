SOKAK HAYVANLARI İÇİN BELİRLENEN ALANLARA YİYECEK VE SU BIRAKILDI

İçişleri Bakanlığı’nın sokak hayvanlarının aç bırakılmaması ve yaşam alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesine ilişkin 81 İl Valiliği’ne gönderdiği genelge doğrultusunda şehir merkezi ve köylerde belirlenen alanlara mama, yiyecek ve su bırakıldı.
Bayburt İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma kapsamında sosyal izolasyon süresince sokak hayvanları aç bırakılmayacak. Genelge doğrultusunda hayvan barınaklarına mama ve yiyecek desteği verilecek.
Çalışma ile Kovid-19’la mücadele sürecinde sosyal izolasyon nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç bırakılmaması hedefleniyor.
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