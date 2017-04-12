Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü

Sağlıklı yaşam ve hareketli yaşam yürüyüş etkinliği düzenlendi.

“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi ve fiziksel aktivitenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Bu nedenle toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve fiziksel hareketsizliğin azaltılabilmesi ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazanmasını teşvik etmek amacıyla 12 Nisan 2017 tarihinde saat 9.30’da Aydıntepe ilçesi kaymakamlık binası önünde toplanılarak Kaymakam Selçuk HASKIRIŞ, Belediye Başkanı Haşim ŞENTÜRK, İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. İlker Hancı, Halk Sağlığı Şube Müdürleri, Aydıntepe İlçesi Kurum Amirleri, sağlık personelleri ve öğrencilerin katılımıyla yürüyüş kaymakamlık binası önündeki cumhuriyet caddesi üzerinde ilerleyerek dörtyol kavşağından dönüp kale park önünde yürüyüş sonlandırılmış olup daha sonra müdürlüğümüz tarafından kale parkta katılımcılara kahvaltı ikram edilerek etkinlik son bulmuştur.