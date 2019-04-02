2 NİSAN DÜNYA OTİZM GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ

2Nisan dünya Otizm günü olması münasebetiyle ilimizde eğitim gören otizmli öğrenci ve velileri ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğümüz,İl Milli Eğitim Müdürlüğü,Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Atatürk İlkokulunun ortak katılımı ile Otizm farkındalığını artırmak için Bayburt Merkez Cumhuriyet Caddesinde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe İl Sağlık Müdürümüz Dr. İlker Hanci , İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Haluk Akkoyunlu Atatürk İlkokulu Müdürü Çetin Yılmaz Kurum personelleri ve Otizmli öğrenci ve aileleri katıldı.