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Organ Bağış Haftası Farkındalığı İçin Sahaya Pankart İle Çıkıldı

Organ Bağış Haftası Farkındalığı İçin Sahaya Pankart İle Çıkıldı

Organ Bağış Haftası Farkındalığı İçin Sahaya Pankart İle Çıkıldı
05 Kasım 2019 Salı 10:57

 ‘’3- 9 Kasım Organ Bağış Haftası’’ olması sebebiyle Bayburt Sağlık Müdürlüğü olarak organ bağışına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve organ nakli ile hastaların hayatlarının kurtarılmasını sağlamak için 03 Kasım 2019 Pazar günü oynanan Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü ile Ankara Demir spor kulübü arasındaki müsabakaya futbolcular hazırlamış olduğumuz "Kalbinize Bir Kez Sorun, Hayat vermek ister mi?" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

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