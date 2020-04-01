Koronavirüs’e karşı tedbirler çoğaldı.

Koronavirüs tedbirleri Bayburt'ta kapsamında,Bir Metre Sosyal Mesafe tedbiri uygulanıyor.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19)’a karşı Bayburt’ta vatandaşlar resmi ve kurumlar ile yapacakları işlemler için “sosyal mesafe” kuralına uymaları konusunda uyarılıyorlar.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tüm resmi ve özel kurum ve iş yerlerinin kapı önlerine konulan “Polis Barikatları “ ile “Sosyal Mesafe “ kuralı uygulaması zorunlu hale getiriliyor.

Ayrıca iş yerlerinde “ 1 metre mesafe “ kuralı uygulaması ile Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19)’a karşı tedbirler alınarak yaşam devam ediyor.