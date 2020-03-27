Korona uyarısı,Bunları yapmayan hapis cezası alabilir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Hukuk Koordinatörü Gürbüz Yüksel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirler ve kararlarına uymayanların hapis cezası da dahil çeşitli cezalar alabileceğini bildirdi.

Bulaşıcı hastalık salgınlarında muayene olmaktan kaçınan, hekimlere veya sağlık çalışanlarına zorluk çıkaran, karantina uygulamasına ve bu konuda alınmış olan her türlü tedbir ve kararlara uymayan kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca idari para cezalarının yanında, TCK'nin maddesi gereğince hapis cezası da verilebilir.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce çok aşina olunmayan bazı kavramların sık sık ön plana çıktığını, bunların başında da "karantina" kavramını geldi.

Karantinanın özellikle bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için başvurulan etkin bir tedbir olduğunu, vatandaşların bunun önemi konusunda aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Gürbüz, Türkiye'de bulaşıcı ve salgın hastalıklar konusundaki düzenlemelerin Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer aldı.

Bu kanun maddelerinde bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan veya şüphe duyulan kişilerin yetkili makamlara haber verilmesizorunlu.

Bildirim zorunluluğu olan kimselerin, bildirimlerin nasıl ve hangi hallerde yapılacağı ve alınacak tedbirlere ilişkin hususlarla düzenlendi.

Bulaşıcı hastalık salgınlarında muayene olmaktan kaçınan, hekimlere veya sağlık çalışanlarına zorluk çıkaran, karantina uygulamasına ve bu konuda alınmış olan her türlü tedbir ve kararlara uymayan kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununca idari para cezalarının yanında, TCK'nin 195. maddesi gereğince hapis cezası da verilebilir.