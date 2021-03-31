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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE 5 ADET AMBULANS TESLİM EDİLDİ.

Bayburt İl Sağlık Müdürüne 5 adet Ambulans törenle verildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE 5 ADET AMBULANS TESLİM EDİLDİ.
31 Mart 2021 Çarşamba 18:08

Vali Cüneyt Epcim, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'ne kazandırılan 5 ambulansın hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törende, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı’dan bilgiler alan Vali Epcim, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen tam donanımlı ambulansları inceledi.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Hancı, sağlıkta yapısal ve teknik altyapı çalışmalarını genişletmeye devam ettiklerini belirten Hancı, “Yaklaşık 2.5 milyon lira civarında bir yatırımı Bayburt’a kazandırdık, yeni gelen araçlarla birlikte ilimizdeki ambulans filosunu 38’e yükseldiğini” ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen törene, Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, siyasi parti temsilcileri ile sağlık çalışanları katıldı.

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