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Gün geçtikçe iyiye gidiyoruz..

Bayburt’un korona virüsle mücadelesi gün geçtikçe iyiye gidiyor.

Gün geçtikçe iyiye gidiyoruz..
07 Mayıs 2020 Perşembe 18:49

Bayburt’ta Covid-19 tedavisi görev 11 hasta daha bugün sabah itibariyle taburcu oldu.
Huzurevi sakinlerinden 1 yaşlı ise dün gece itibariyle hayat mücadelesine son verdi.

 Bayburt’taki toplam pozitif vaka sayısı 28’e gerilemiş oldu. Bayburt'ta bitme noktasına gerilemişken, Memnune Evsen Huzurevi ve Konursu'da çıkan vakalar sonrası geçtiğimiz hafta 80'i bulan hasta sayısı dün itibariyle 40'a gerilemişti.

  1. gece 1 hasta hayatını kaydederken, 11 hasta ise sağlığına kavuştu.

Taburcu olan vatandaşlar arasında mevcut hastaların yanı sıra huzurevinde hayatını devam ettiren yaşlılar ile huzurevi çalışanları da yer alıyor.

Son rakamlara göre, Huzurevinden giden yaşlılardan 16'sı taburcu olurken, 5'i hayatını kaybetti, Huzurevi çalışanlarından ise, 13 personel taburcu olurken, 3 personelin tedavisi devam ediyor.

Öte yandan Memnune Evsen Huzurevi geçici süreliğine kapatıldığı için taburcu olan yaşlılar Sultan Fahriye Kız Yurdu'nda hastabakıcıların gözetiminde hayatlarına devam ediyor.
 

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