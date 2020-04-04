GENÇ KIZILAY’DAN “EVDE KAL “ ÇAĞRISINA DESTEK

Koronavirüs ( Kovid-19) la mücadele kapsamında” Evde Kal ” çağrısına Bayburt Kızılay Şubesi Genç Kızılay Birimi sahaya inerek desteğini sürdürüyor.

Bayburt Kızılay Şube Başkanı Hümeyra Çelik hem Kızılay Şubesinin hem de Kızılay Şubesine bağlı birimlerin Koronavirüs ( Kovid-19) la mücadele kapsamında üzerlerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirdiklerini belirterek;

“ Koronavirüs ( Kovid-19) la mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle, Dün gece Bilim Kurulunun tavsiye ettiği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler neticesinde 20 yaş altı gençlerimizin Sokağa Çıkma Yasağı kararı nedeniyle Bayburt Kızılay Şubemize bağlı Genç Kızılay Birimimize bağlı Kızılay Gönüllülerimiz sahaya inerek “ Biz Biriz Türkiyeyiz “ çağrısına uyarak ihtiyaçlı olan, evinde küçük çocuğu bulunan ailelere bu yasak nedeniyle sabah kahvaltılarına ekmek götürdüler.

“Bu Hilal Bu günlerde Var” sloganımız ile hem Türkiye’de hem de Dünya da ihtiyaçlının yanında ve yardımında olduklarını açıklayan Çelik; “ Genç Kızılay Gönüllülerimiz evinde 20 yaş altı çocuk ve gençlerin sokağa çıkma yasağından dolayı ekmek ve diğer ihtiyaçları için “ Biz buradayız ve hep yanınızdayız” diyerek gereken tüm yardımları yapıyorlar” dedi.

Bayburt Kızılay Şubesi Gençlik Kolları İl Başkanı ve Genç Kızılay Gönüllüsü Hasan Türkoğlu ; “ Genç Kızılay Bayburt olarak 20 yaş sokağa çıkma yasağı geldiğinden itibaren bizde sabah kahvaltısında Ekmeklerini ailelerimize ulaştırdık, ailenin küçük ferdi olarak sofralarda Hilal olduk ve şu an çok mutluyuz.

İnşallah bu süreç tamamlanana kadar böyle devam edecek herkese teşekkürler.” Dedi.