BUMER Ulusal ve Yerel Alanda Önemli Çalışmalara İmza Atıyor

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Birçok Üniversitenin Analizlerini de Yaparak Ulusal ve Yerel Alanda Önemli Çalışmalara İmza Atıyor

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı (BUMER) sahip olduğu donanım ve gelişmiş alt yapısı sayesinde, ülkemizin önde gelen onlarca köklü üniversitesi ile kamu ve özel kurumlarının bulunduğu birçok kuruluşla birlikte üçüncü şahısların da ihtiyaçlarına yönelik birçok analiz ve ölçüm hizmeti sunuyor. Bu kapsamda BUMER 2020 yılında toplamda 1126 analiz ve ölçüm çalışması gerçekleştirdi.

Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi içerisinde yer alan ve yaklaşık 2 bin metre kare kapalı alana sahip olan BUMER; 5 adet analiz, 5 adet araştırma laboratuvarı olmak üzere toplam 10 adet laboratuvar, 1 adet konferans salonu, dinlenme odası, çalışma ofisleri ve diğer birimleri ile yerel ve ulusal alanda önemli çalışmalara imza atıyor.

BUMER, bilim ve teknolojinin gelişmesi için sürdürülebilir altyapılar kurarak üniversitelerin, kamu ve özel sektörün hizmetine sunan ve böylece ülkemizin kalkınmasının hızlandırılmasına katkıda bulunacak projelerin yürütülmesine olanak sağlayan bir Ar-Ge merkezi olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Merkezi araştırma laboratuvarı, sahip olduğu teknolojik olanakları ile ülke ve bölgede faaliyetlerine devam eden diğer yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılıyor. Merkezde ayrıca laboratuvar hizmetleri kapsamında, sanayi ve üniversiteler arası iş birliğinin sağlanması ve ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamaya yönelik önemli çalışmalar da yürütülüyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi gibi birçok yükseköğretim kurumuna da bu doğrultuda hizmet verildi.

Ülkemizin en modern laboratuvarlarından birisi olan BUMER’in bünyesinde var olan Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) gibi önemli cihazlar ve teknolojik birçok ekipmanla nano-teknoloji alanında önemli çalışmalar yürütülüyor. Bunlarla birlikte merkezi araştırma laboratuvarında, Malzemelerin kristal yapısının analizlerinin yapılabildiği X-Işını Difraksiyonu (XRD); Camsı Geçiş Sıcaklığı ve Kristalleşme sıcaklığı gibi faz değişimi olaylarının analiz edilebildiği Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC); katı ve sıvı numunelerin kalitatif analizlerinin yapılabildiği Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FTIR); jeoloji, hidrojeoloji, çevre, tıp, biyoloji, kimya, petrokimya, metalürji, gıda mühendisliği ve silah sanayisi gibi farklı disiplinlerde kullanım alanı bulunun İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS) ve Gaz kromatografisi/kütle spektroskopisi (GC-MS) gibi teknolojik ve önemli cihazlar da yer alıyor.

2020 verilerine göre BUMER’de; SEM cihazı ile 152, TEM cihazı ile 201, XRD cihazı ile 124, DSC/DSC-TGA-FTIR cihazı ile 52, FTIR cihazı ile 68, ICP-MS cihazı ile 409, GC-MS cihazı ile 120 analiz ve ölçüm gerçekleştirildi. Ülkemizin önde gelen onlarca köklü üniversitesi ile kamu ve özel kurumlarının bulunduğu birçok kuruluşun ihtiyaçlarına yönelik birçok analiz ve ölçüm faaliyeti gerçekleştiren BUMER 2020 yılında toplamda 1126 analiz ve ölçüm çalışması yaptı.

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında, Yükseköğretim kurumları ile kamu ve özel kurumlara yönelik gerçekleştirilen analiz ve ölçüm çalışmaları ile birlikte Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı da çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, kendi imkanları ile dezenfektan üretimini gerçekleştirmesinin yanı sıra Bayburt Üniversitesi ile Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü arasında önemli bir protokol de imzalandı. Bu protokolle, BUMER bünyesindeki bazı önemli cihazlar Bayburt Devlet Hastanesinin kullanımına sunularak pandemi sürecine de önemli bir destek sağlandı.