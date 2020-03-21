BAYBURT’TA SOKAKLAR YIKANDI

Bayburt Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan yeni nesil corona virüs (covid-19)ile mücadelede tüm ekipleriyle sahada halk sağlığı için çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık için panik yok, tokalaşmak yok, tedbir var, hijyen var' anlayışıyla hareket eden ekipler dezenfekte çalışmaları kapsamında şehrin her alanında çalışmalarını sürdürüyor. 5 Mart 2020'de başlatılan çalışmalarda Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve diğer birimlerin katılımlarıyla dezenfekte seferberliği sürüyor.

Bayburt Belediyesi dezenfekte çalışmaları kapsamında ortak kullanım alanları olan ibadethaneler, toplu ulaşım araçları, duraklar, otogar ve topluma açık bütün alanlar ilaçlanıyor. İlaçlı su ile cadde ve sokaklar yıkanarak özel olarak hazırlanan dezenfekte aracı ile caddeler ve sokaklar ilaçlanıyor. Vatandaşların yoğunlukla bulunduğu toplumsal noktalarda çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.



