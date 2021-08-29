 ﻿
banner520

Bayburt’ta Koronavirüs vaka sayısında rekor artış!

Sağlık Bakanı Koca, 14-20 Ağustos’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Son haritaya göre Bayburt’ta 100 bin kişide vaka sayısı 404,10 olarak en yüksek seviyelere ulaştı.

Bayburt’ta Koronavirüs vaka sayısında rekor artış!
29 Ağustos 2021 Pazar 12:20
banner547

BAYBURTGÜNDEM- Vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkari, Nevşehir, Sinop ve Kars olduğunu bildiren Bakan Koca, “Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz” değerlendirmesini yaptı.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası Rize, Bingöl, Batman, Bayburt ve Aksaray’da görüldü.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak belirlendi.

Türkiye’de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 391 bin 3’e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 643 bin 458 aşı uygulandı. En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Önceki Haber
TÜRKMEN,ANKARADA BİR DİZİ ZİYARETTE BULUNDU
Sonraki Haber
Haybulans, 180 hayvanı telef olmaktan kurtardı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.