Bayburt’ta Koronavirüs vaka sayısında rekor artış!

Sağlık Bakanı Koca, 14-20 Ağustos’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Son haritaya göre Bayburt’ta 100 bin kişide vaka sayısı 404,10 olarak en yüksek seviyelere ulaştı.

BAYBURTGÜNDEM- Vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkari, Nevşehir, Sinop ve Kars olduğunu bildiren Bakan Koca, “Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz” değerlendirmesini yaptı.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası Rize, Bingöl, Batman, Bayburt ve Aksaray’da görüldü.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Aydın, Muğla, Antalya, İzmir ve Kırklareli olarak belirlendi.

Türkiye’de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 92 milyon 391 bin 3’e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 643 bin 458 aşı uygulandı. En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Antalya ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Bitlis, Mardin, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.