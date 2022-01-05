Bayburt Üniversitesine Eklem Protezleri için proje

Bayburt Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Galip Yılmaz’ın, ‘TÜBİTAK-1002 Programı’ kapsamında sunduğu “Eklem Protezlerindeki UHMWPE İmplantlarının Üretiminde Kullanılabilecek Özgün Bir Sıkıştırma Yönteminin Geliştirilmesi” başlıklı projesi destekleme hakkı kazandı.

BAYBURTGÜNDEM- Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz’ın yürütücü olduğu projede, araştırmacı olarak ise yine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinden aynı zamandan yüksekokul müdürü Doç. Dr. Murat Çolak ile Dr. Öğr. Üyesi Emin Uslu yer alıyor.

Proje süresinin 10 ay, proje bütçesinin ise 44800 Türk lirası olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz proje hakkında: "Her geçen gün daha fazla hasta için kireçlenme ve obezite gibi durumlar sonucu özellikle ağırlığa maruz kalan eklemlerde geri dönüşü olmayan hasarlar oluşmakta ve mecburen cerrahi yöntemlerle bu eklemlerin protezlerle değiştirilmesine başvurulmaktadır.

Bu eklem protezlerinin çoğunda UHMWPE malzemesiyle üretilmiş implantlar yatak elemanı olarak kullanılmaktadır. Bu implantların mevcut üretim şartlarına bağlı olarak kullanım ömrü sınırlıdır. Öte yandan ortalama insan ömrünün artışı ve hastalığa yakalanma yaşının da azalmasına bağlı olarak implant ömrünün yeterli olmadığı tecrübe edilmiştir. Uzun süre kullanılan implantlarda çatlama ve pullanma sorunu yaşanmaktadır. Dolayısıyla erken yaşta bu hastalığa yakalanan biri için implantların kullanım ömrüne bağlı ikinci bir ameliyat söz konusu olmaktadır. Bu hastalarda ikinci ameliyat çok daha riskli olup yaşam kalitesini düşürmektedir.

Proje kapsamında çatlama, pullanma hatasını önlemeye ve implantların kullanım ömrünü arttırmaya yönelik bir proses geliştirilecektir. Bu proje, sonraki aşamalarda kapsamlı bir TÜBİTAK projesinin ön çalışması niteliğinde olacaktır. Proje nihayetinde elde edeceğimiz çıktıların, ülkemizde eksikliği hissedilen yerli medikal ürünler için gerek akademisyenlerin gerekse de üreticilerin dikkatini çekebilecek bir örnek olması sağlanacaktır. Ayrıca protezlerin dayanıklılığının artırılması yönündeki katkılar zamanla hasta ve yakınlarının hayat kalitelerine doğrudan hem maddi hem de manevi bir fayda sağlayacaktır." dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen başta olmak üzere, tüm akademik ve idari paydaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz, çalışmalara daha büyük bir motivasyonla devam edeceklerini sözlerine ekledi.