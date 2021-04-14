BAYBURT TÜRKİYE'DE ÜÇÜNCÜ OLDU

100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış yaşanan İller arasında Bayburt Üçüncü sırada.

Bakan Koca'dan vakaların en çok arttığı illeri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, vaka oranı en çok artan ve azalan illere ilişkin açıklama yaptı.

"Vaka sayılarını azaltmak elimizde"

Yayımladığı grafikle vaka artışlarına dikkat çeken Koca, "100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısında en çok artış Kırklareli, Çanakkale, Bayburt, İstanbul ve Tekirdağ'da oldu. Samsun ve Ardahan'da ise azalış gerçekleşti. Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde" dedi.