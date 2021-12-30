Bayburt'ta yılbaşı öncesi alkol satışı yapan iş yerlerini denetlendi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaçak ve sahte alkol tüketiminin önüne geçmek için alkol satışı yapan işyerleri ile gazinoları denetledi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kaçak ve sahte alkol tüketiminin önüne geçmek için alkol satışı yapan işyerleri ile gazinoları denetledi.

7 işyerinde gerçekleştirlen denetimlerde bandrollerin yasaya uygunluğu ve işletmelerin evrak yönünden yeterliliği denetlendi.

Denetlemelerde işyerlerinde herhangi bir usulsüz ve eksik evrakla karşılaşılmadı.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Tahsin Uzun, işletme sahiplerinebandrolsuz ürün bulundurmamalrı uyarısında bulunarak, son günlerde Bayburt'ta yapılan denetlemelerin tamamında herhangi olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını belirterek, işletme sahiplerine teşekkür etti. Uzun, yılbaşı akşamında da denetlemelerin süreceğini kaydetti.



