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BAYBURT'TA DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ

Bayburt’ta Halk sağlığı müdürlüğünden,3-4 ekim 2017 dünya yürüyüş günü etkinliği yürüyüşü düzenlendi.

BAYBURT'TA DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ
06 Ekim 2017 Cuma 10:39

“Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında ve “3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” olması münasebetiyle sağlıklı yaşamın teşviki, obezitenin önlenmesi, fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması ve bağımlılık yapıcı maddelere karşı toplumu bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturulması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde öğrencilere yönelik olarak Müdürlüğümüz tarafından öğrencilere “Her gün 10 Bin Adım” yazılı tişört ve şapka dağıtılarak “04 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 10:00’ da Üniversite kavşağında toplanılıp Bayburt Valisi Ali Hamza PEHLİVAN, İl Sağlık Müdürü Dr. İlker HANCI, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemalettin KARABULUT, şube müdürleri, sağlık personelleri ve öğrencilerin katılımıyla yürüyüş üniversite güzergâhında ilerleyerek TOKİ’lerin önünden geçip Taş Köprü mevkiinde ki Rabia KADIOĞLU parkı girişinde yürüyüş sonlandırılmış olup Bayburt Valisi Ali Hamza PEHLİVAN tarafından “3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü önemi hakkında sağlık yaşam aracı üzerinde konuşma yaptıktan sonra katılımcılara su ve meye ikramı yapılarak etkinlik sonlandırılmıştır.

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